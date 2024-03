/ Viale delle Scienze

Furti sventati all'università, il rettore consegna il sigillo dell'Ateneo a sei guardie giurate

Nel corso di una cerimonia allo Steri, Massimo Midiri ha voluto ringraziare i dipendenti della Sicuritalia Ivri spa che sono riusciti mandare in fumo i piani dei ladri e in alcuni casi a bloccarli per poi consegnarli alle forze dell'ordine