Città Metropolitana consegna spazi confiscati al liceo Galilei: ospiteranno nuove aule e una palestra

Consegnati al liceo scientifico Galileo Galilei due spazi confiscati alla criminalità organizzata e assegnati alla Città Metropolitana di Palermo. I locali si trovano in via della Ferrovia, a San Lorenzo, e in via Tranchina e saranno utilizzati per la didattica e per svolgere le attività di educazione fisica.

“La giornata odierna, grazie alla sensibilità e attenzione della Città Metropolitana di Palermo, rappresenta - dice il dirigente scolastico dell'istituto Chiara Di Prima - una tappa importante per il liceo Galilei in quanto, insieme ai locali, viene consegnata agli studenti l'opportunità di fruire pienamente delle attività laboratoriali e sportive, componenti fondamentali e caratterizzanti il curricolo della scuola”.

"Ancora una conferma dell'attenzione della Città Metropolitana - commenta il sindaco Leoluca Orlando - per le strutture scolastiche. Ancora una conferma dell'utilizzo a fini sociali di un bene confiscato".