Consegnati i lavori della provinciale di Portella di Poira: 8,6 milioni per sistemare la strada danneggiata dalle frane

Consegnati questa mattina i lavori della strada provinciale 4 di "Portella Di Poira": 24 chilometri che attraversano i Comuni di San Cipirello, Monreale e Corleone. Previsti interventi strutturali per circa 8,6 milioni di euro, per sistemare la strada dopo le frane che hanno determinato deformazioni, abbassamenti e cedimenti di vaste dimensioni creando non pochi disagi per i cittadini.

La Sp4 è un'arteria di collegamento con l'ospedale di Partinico e l'aeroporto “Falcone Borsellino”, ma è anche via di accesso privilegiata per gli istituti scolastici di Corleone e del suo comprensorio, oltre a rappresentare un asse viario fondamentale per il collegamento di numerose strade interne a servizio di aziende zootecniche e agroalimentari del territorio. Alla cerimonia erano presenti i sindaci di Giuliana Chiusa Sclafani, Contessa Entellina, Campofiorito, Roccamena, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Partinico, Bisacquino, Camporeale, Palazzo Adriano e Prizzi, oltre al direttore generale della Città metropolitana Nicola Vernuccio.

"L'avvio di questi lavori, insieme a quelli in programma o già in fase di esecuzione in altre strade del territorio provinciale, dimostra l'impegno operoso di questa amministrazione nel voler intervenire concretamente per la valorizzazione del nostro territorio, partendo proprio da interventi strutturali per il miglioramento della viabilità, indispensabile per garantire ai cittadini servizi efficienti e qualità della vita”. dichiara Vernuccio.