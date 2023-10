"Una vita dedicata all'antimafia e alle battaglie sindacali", laurea ad honorem per Vito Lo Monaco

Conferita la laurea ad honorem a Vito Lo Monaco. Si è tenuta oggi pomeriggio allo Steri la cerimonia per la consegna del titolo di dottore in Scienze della Comunicazione Pubblica, d’Impresa e Pubblicità (LM-59) al presidente emerito del Centro studi Pio la Torre. "Un riconoscimento dopo una vita spesa sul fronte dell’impegno antimafia, delle battaglie sindacali a favore degli agricoltori e braccianti degli anni Ottanta, sino all’azione attraverso il Centro, da lui presieduto dal 2004 al 2022, con una particolare attenzione ai più giovani", si legge in una nota stampa.

Dopo i saluti di Massimo Midiri, rettore dell’Università degli studi di Palermo, e di Michele Cometa, direttore del Dipartimento culture e Società, Dario Mangano, coordinatore del Consiglio interclasse per i Corsi di Studio in Scienze della comunicazione, è stata data lettura della motivazione. A prendere la parola poi la professoressa Alessandra Dino, professoressa ordinaria di Sociologia giuridica e della devianza, con la sua laudario e la lectio magistralis dello stesso Vito Lo Monaco dal titolo “La coscienza civile è necessaria per sconfiggere le mafie: la scuola ha il dovere di formare cittadini onesti e solidali”.