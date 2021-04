A Terrasini la connessione è gratis: lavori in corso per l’installazione di 12 postazioni wifi

A Terrasini la connessione a internet è gratis. Lavori in corso nel Comune per l’installazione di 12 postazioni wifi. I punti di accesso per poter navigare nel web si trovano in piazza Duomo (3), via Vincenzo Madonia (1), viale delle Rimembranze-Villa a mare (2), vicino al Parco giochi comunale (1), in piazza Falcone e Borsellino (1), sul lungomare Peppino Impastato (4), di cui uno nei pressi dell’installazione “Love” e tre nelle vicinanze di Torre Alba. La metà sono già in funzione. Entro dopodomani il circuito sarà completato. Per godere del servizio e connettersi basterà scaricare l'app wifi.italia.it.

"Il Piano di installazione per la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione di reti wifi - spiega il sindaco Giosuè Maniaci - è stato redatto a seguito di apposita convenzione stipulata tra Comune e Tim, nell’ambito del 'Progetto WiFi Italia' (la rete nazionale di accesso gratuito a internet promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico). L'intervento - conclude il primo cittadino - è stata realizzato con l'obiettivo di assicurare sempre maggiori servizi ai cittadini e ai turisti in un periodo di scambio delle informazioni e comunicazione continua".

