Congresso del sindacato di polizia Coisp, confermato alla segreteria nazionale il palermitano Di Maria

Rinnovata la governance del sindacato di polizia Coisp. Si è tenuto all’hotel Hilton dell'aeroporto di Fiumicino (Roma) l’ottavo congresso nazionale del sindacato di polizia che sarà affidato alla guida di Domenico Pianese. Per il palermitano Nicolò Di Maria è arrivata la conferma alla segreteria nazionale della quale faranno parte anche Sergio Bognanno e Mario Vattone (segretari generali aggiunti), Antonio Lanzilli, Francesco Lipari, Giuseppe Raimondi, Giuliano Scordella e Stefano Spagnoli (segretari nazionali). Marcello La Bella invece è stato eletto presidente del Coisp insieme ai vice Giuseppe Campisi e Claudio Trematerra. Al congresso hanno partecipato trecento delegati arrivati da tutta Italia nonché il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il capo della polizia, Franco Gabrielli. Con l'occasione il Coisp ha rinnovato anche tutti i propri organismi statutari centrali e ha deciso, in vista del trentennale delle stragi del 1992, di istituire un "Percorso della memoria" per omaggiare le tante, troppe, vittime cadute nella lotta contro la mafia.