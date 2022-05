Sindacato lavoratori polizia, al via il nono congresso provinciale Siulp di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

L’operatore di polizia e le sfide che lo aspettano in futuro nel territorio. Di questo si discuterà nel corso del nono congresso provinciale Siulp di Palermo, in programma il prossimo 11 maggio. L'argomento non è mai stato così attuale. Oggi, infatti, ogni singolo rappresentante delle forze dell’ordine è chiamato a sempre più gravosi e delicati compiti per la tutela della legalità e sicurezza del Paese.

"Ciò non ci preoccupa, poiché abbiamo le spalle larghe per affrontarli - afferma Francesco Quattrocchi, segretario provinciale Siulp Palermo - anche in un momento di grande preoccupazione di massa per le vicende che hanno generato il conflitto fra Ucraina e Russia e per le ripercussioni che sta avendo a casa nostra e in tutta Europa. Come organizzazione sindacale, da sempre intessuta nel sociale, riteniamo utile confrontarci con tutti i settori sani della società civile in modo che ciascuno per la parte che gli compete possa attivarsi e avanzare proposte per aiutare i più fragili e i bisognosi. Soprattutto i bambini, la parte più debole e indifesa che ci tocca sempre nel profondo del nostro cuore, perché come disse il grande Gianni Rodari 'la lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, quella di una bambino affamato pesa più di tutta la terra'".

L'incontro si terrà al porto, crocevia di tanti arrivi e partenze.