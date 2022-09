Trattamenti combinati e approccio olistico, a Palermo il congresso nazionale dei medici estetici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 16, 17 e 18 settembre 2022 si terrà a Palermo il Congresso Nazionale FIME - Federazione Italiana Medici Estetici- dal titolo “Trattamenti combinati e approccio olistico in Medicina Estetica” presso la prestigiosa location del Circolo Unificato di Palermo (Ex Circolo degli Ufficiali). Saranno protagonisti molti opinion leader nazionali e internazionali nell’ambito della Medicina Estetica, Dermatologia e Chirurgia Plastica, oltre ad altre branche specialistiche affini. Il Congresso Nazionale FIME, per questa edizione, si pone l’obiettivo di condividere esperienze maturate dai professionisti nell’ambito dei trattamenti combinati: argomento che in questi ultimi anni ha visto un aumentato interesse da parte dell’opinione pubblica.

Altro aspetto che verrà approfondito durante il congresso riguarderà l’approccio olistico ritenuto fondamentale, soprattutto dopo questi ultimi due anni di pandemia, per garantire un migliore trattamento al paziente da parte dei medici che si occupano di medicina estetica. Ed ancora si parlerà di: Medicina rigenerativa in Chirurgia plastica, nuove tecnologie in Ginecologia estetica e funzionale, Lipoemulsione ultrasonica e Plasma Argon per un Bodycontouring, tecniche integrate per il ringiovanimento del viso nelle diverse etnie, Lifting medico 3D, Radiofrequenza e di Medicine e Chirurgia Estetica sui Social. Come si può notare, il programma del congresso sarà ricco e variegato e permetterà di ampliare le proprie conoscenze sul mondo della chirurgia estetica all’avanguardia. I Presidenti del Congresso, Dott. Fabrizio Melfa, Dott. Giuseppe Di Toro, Dott. Gioacchino Listro e il Presidente FIME Prof. Nicola Zerbinati, in concordia con tutti i colleghi della Faculty Scientifica, vi attendono numerosi a Palermo nella ospitale e solare Sicilia.