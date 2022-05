A Palermo il 12 maggio il congresso nazionale degli infermieri italiani

Palermo è la tappa conclusiva del Congresso itinerante della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (FNOPI). Il 12 maggio, giornata internazionale dell'Infermiere, al Politeama di Palermo si terrà il congresso con cui simbolicamente terminerà il viaggio iniziato lo scorso 12 maggio 2021 a Firenze, (città natale di Florence Nightingale, madre dell’infermieristica moderna) e che ha già toccato 17 regioni e incontrato i vertici della salute, locali e nazionali. L'evento centrale della giornata sarà la manifestazione all'interno del Politeama di Palermo, che si svolgerà a partire dalle 11 del 12 maggio.

I lavori saranno aperti da un flash mob e da una cerimonia d'apertura con i saluti del presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato, il sindaco Leoluca Orlando, il presidente dell'Ars, Gianfranco Micciché e il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Seguiranno la relazione della presidente della FNOPI, Barbara Mangiacavalli e alle 12 il talk sul tema dell'infermieristica di prossimità. Vi prenderanno parte: la senatrice Nunzia Catalfo, il senatore Gaspare Marinello, la deputata nazionale, Carolina Varchi, il deputato nazionale Carmelo Miceli, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

A moderare il talk sarà Domenico Cangemi,(Tgr Rai Sicilia). Alle 13 saranno illustrate e premiate le buone pratiche infermieristiche in Sicilia e sarà proiettato il documentario “Ovunque per il bene di tutti” e si procederà alla chiusura dei lavori con gli interventi di Beatrice Mazzoleni, segretaria nazionale FNOPI e di Gaetano Monzù, presidente coordinamento regionale Opi Sicilia. Di pomeriggio in piazza Ruggero Settimo di fronte al Politeama sarà allestito il Villaggio della Salute, con vari che stand che ospiteranno alcune fra le più importanti istituzionali scientifiche, assistenziali e socio sanitarie della Sicilia. Al Villaggio della Salute saranno illustrate ai cittadini le attività infermieristiche avanzate e le pratiche di primo soccorso.

Alle 18 si terrà il concerto di musica classica a cura della Ensemble Soni Ventorum. “È un onore per Palermo ospitare un appuntamento così importante - commenta il presidente dell'Ordine degli Infermieri di Palermo, Antonino Amato - che arriva a conclusione di un lungo percorso fra 21 regioni italiane. Termina in questa città un viaggio che ha simbolicamente rappresentato l'evoluzione di una professione in costante movimento e sempre più proiettata nel futuro, per essere ovunque al servizio degli utenti”.