Occhi puntati su Palermo: ecco il congresso europeo degli ocularisti

Occhi puntati - è proprio il caso di dirlo - su Palermo, per la dodicesima edizione del Congresso degli ocularisti europei, il primo a svolgersi in Italia; gli ocularisti sono quelle figure tecnico-professionali che si occupano di realizzare e applicare protesi oculari su misura per persone che hanno perso l’occhio a causa di malattie, traumi o disordini di natura congenita.

Un appuntamento di grande prestigio, che si terrà a Palazzo dei Normanni sabato 3 e domenica 4 giugno, e che radunerà un centinaio di professionisti provenienti da tutto il mondo: sono attesi gli interventi di ocularisti, anaplastologi, oculisti e chirurghi plastici, dalla Grecia al Marocco, dalla Germania all'Australia, passando per Usa, Gran Bretagna, Colombia e Portogallo, e presenze, fra i partecipanti, da ogni angolo del mondo, soprattutto dal Vecchio continente.

Padrone di casa sarà il presidente dell'Associazione, in carica dal settembre 2019, ovvero l'ortottista palermitano Girolamo Maniscalco della storica e omonima Ottica Maniscalco, unica nel capoluogo siciliano a progettare, costruire e rifinire le protesi oculari, in convenzione con Asl e Inail, e unica in Sicilia e tra le pochissime in Italia, a produrre lenti a contatto prostetiche.

La due giorni palermitana del congresso europeo verterà principalmente sul tema "Cosa sta cambiando nel nostro lavoro", declinato sull'evoluzione del ruolo dell'ocularista nel rapporto con i pazienti e con le tecnologie più all'avanguardia; le giornate di attività congressuali approfondiranno, in particolare, un paio di argomenti, ovvero le nuove normative europee sui medical devices e la tecnologia di stampa 3D applicata alla protesica.

Il Congresso dell'AEO (Association of European Ocularists) sarà ovviamente anche l'occasione per un proficuo scambio di informazioni, esperienze e competenze, con l'obiettivo di raggiungere standard qualitativi sempre migliori, sia del dispositivo medico sia del servizio offerto.