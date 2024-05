Al congresso Anm ovazione per Mattarella, Santalucia: "Magistrati più deboli con la separazione delle carriere"

Tutti in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso al Teatro Massimo di Palermo per il 36° congresso nazionale dell'Anm 'Magistratura e legge tra imparzialità e interpretazione": ad accoglierlo, ai piedi della scalinata, il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno.

In teatro, Mattarella è stato accolto da un lungo applauso e da una standing ovation dai magistrati presenti, circa mille provenienti da tutta Italia. Presenti in prima fila, fra gli altri, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il vice presidente della Camera Giorgio Mulè, il vice presidente del Csm Fabio Pinelli, il vice ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto e l'arcivescovo di Palermo monsignor Corrado Lorefice.

Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel suo intervento di saluto al Teatro Massimo: "Il 36° congresso nazionale dell'Anm "che cade a pochi giorni dal 32esimo anniversario della strage mafiosa di Capaci, assume, a mio vedere, al di là della coincidenza temporale, anche il valore, non solo simbolico, di ulteriore riconoscimento del ruolo che la Magistratura palermitana e le istituzioni dello Stato presenti sul territorio hanno svolto e continuano a svolgere nell’instancabile processo di contrasto alla mafia ed alla malavita organizzata".

Questo invece l'intervento del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani: "L'imparzialità del magistrato, e quindi non solo quella del giudice, non è soltanto un principio, che diviene dovere puntuale inerente la singola posizione istituzionale, ma è soprattutto un imprescindibile valore etico - ha detto -. Valore immanente per la figura del magistrato nell'esercizio della giurisdizione che si estende alla proiezione esterna, all'immagine di imparzialità, la cosiddetta neutralità dell'apparenza, che è garanzia di imparzialità per chi è giudicato e che si intreccia con l'esercizio di diritti e libertà fondamentali. Questo richiede ad ogni magistrato di impegnarsi a superare i pregiudizi culturali che lo possono condizionare e ad assicurare e garantire la sua immagine di imparzialità - ha proseguito il governatore - L'essere imparziale va così declinato in relazione al concreto processo, mentre l'apparire imparziale costituisce, piuttosto, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l'essere magistrato implica, sotto tale profilo ed in termini sostanziali, una immagine pubblica di imparzialità".

L'allarme di Santalucia: "Magistrati più deboli con la separazione delle carriere"

Questo l'allarme lanciato dal presidente dell'Anm Giuseppe Santalucia: "Il progetto di separazione delle carriere, portato avanti con ostinazione pur dopo che la separazione delle funzioni è stata dilatata all'estremo, reca con sé il germe dell'indebolimento della giurisdizione, almeno quella penale. L'indebolimento troverà compimento una volta che il pubblico ministero, separato dalla giurisdizione e collocato in un ideale ma ad oggi sconosciuto spazio di autonomia e di contestuale estraneità all'area dei tradizionali poteri dello Stato, sarà in breve attratto nel raggio di influenza del potere esecutivo, che mal tollera di non poter includere l'azione penale nei programmi di governo", dice.

"Quale altra plausibile ragione può sostenere l'idea, coltivata nell'ambito dei progetti di revisione costituzionale per la separazione delle carriere - conclude - di alterazione dell'attuale rapporto di proporzione numerica tra magistrati e laici nella composizione del Consiglio superiore della magistratura se non l'indebolimento del giudiziario nel settore nevralgico deputato a quella delicatissima attività che, con felice espressione, è indicata come di 'amministrazione della giurisdizione'?".

"Si mette mano alla Costituzione mostrando di non aver compreso il senso di massima garanzia per i diritti dei cittadini dell'attuale impianto, di un pubblico ministero appartenente al medesimo ordine del giudice e accomunato al giudice per formazione e per cultura della funzione. Il messaggio costituzionale, che ora si vorrebbe cestinare, e' che nella nostra Repubblica anche la magistratura inquirente non e' e non puo' essere una magistratura di scopo; che essa condivide con la magistratura giudicante lo stesso disinteresse per il risultato dell'azione e del processo, indispensabile premessa per non restare indifferenti rispetto ai diritti e alle garanzie delle persone. Occorre confermarsi - ha continuato - nella consapevolezza che il vincolo di soggezione alla legge conserva integra la sua centralita' come condizione ineludibile per l'indipendenza della magistratura e quindi per la tenuta dello Stato di diritto. Le mura della legge non segnano soltanto il confine che il giudice non puo' valicare nel dare e fare giustizia, ma sono i bastioni che proteggono e danno effettivita' alla sua indipendenza. La soggezione, a cui nessuno intende sottrarsi, si invera pero' in un impegno interpretativo condotto facendo uso di tutte le tecniche e gli strumenti che la stessa legge offre".

Nordio: "Domani a Palermo per rispetto dei magistrati"

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio nella conferenza stampa di chiusura del G7 della Giustizia interpellato sul messaggio che porterà domani al congresso dell'Associazione nazionale magistrati a Palermo, ha dichiarato: "La mia presenza a Palermo come potete immaginare è realmente una difficoltà anche logistica ma è una manifestazione di rispetto verso i rappresentanti della magistratura. Si era detto che non avrei partecipato e in effetti il timetable di questo G7 sembrava rendere impossibile, ma quando capito che la cosa era compatibile ho deciso di essere presente. La mia presenza è significativa come forma di assoluto rispetto nei confronti dell’Anm e di scambio franco, leale e sincero". Il Guardasigilli ha ricordato di aver avuto martedì con una rappresentanza dell’Anm “uno scambio di idee estremamente franco e altrettanto lo sarà domani”.

fonte Adnkronos