Oltre 150 interventi live da tutto il mondo: Unipa protagonista del congresso di chirurgia dell'apparato digerente

L'Università di Palermo partecipa al 32esimo congresso di chirurgia dell'apparato digerente, appuntamento annuale con oltre 150 interventi chirurgici in sessioni di live surgery in HD, 4K e 3D dalle sale operatorie di cinque continenti.

Il convegno, che si tiene interamente online giovedì 25 e venerdì 26 novembre, coinvolge per la quinta volta consecutiva il prof. Antonino Agrusa, direttore dell’unità di Chirurgia Laparoscopica e docente del dipartimento di Discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche (Di.Chir.On.S.), diretto dalla professoressa Giuseppina Campisi.

Il Di.Chir.On.S. partecipa giovedì 25 novembre con interventi chirurgici eseguiti in diretta impiegando tecnologie laparoscopiche avanzate con visione 3D e 4K e utilizzo di ICG per il trattamento di patologie dell’esofago, del surrene e della milza.

"Ho il piacere - dichiara Agrusa - di invitare gli studenti UniPa, gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione Mediche e i colleghi tutti a connettersi in streaming per seguire un evento di rilevanza internazionale, ricco di innovazione tecnologica che vede protagonista l’Università di Palermo e l'azienda ospedaliera universitaria Policlinico 'Paolo Giaccone' e che ci rende orgogliosi per il costante lavoro scientifico e assistenziale svolto quotidianamente con entusiasmo e dedizione".

Con oltre 60 mila collegamenti sul web in streaming si tratta di un ulteriore riconoscimento che arriva a breve distanza dalla conclusione del 20° Congresso Nazionale SICE (Società Italiana di Chirurgia Endoscopica e Nuove Tecnologie), di cui il prof. Agrusa è stato Presidente, che ha riscosso notevole successo tra gli esperti del settore.

"L’organizzazione e la partecipazione a tali manifestazioni - commenta il Rettore, prof. Massimo Midiri - rappresenta la conferma del ruolo fondamentale della ricerca scientifica e tecnologica svolta dai docenti dell’Università degli Studi di Palermo nel panorama nazionale e internazionale".c

Considerata l'elevata complessità delle procedure chirurgiche eseguite e gli altissimi standard assistenziali raggiunti, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone”, diretta dal Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, rappresenta il centro di eccellenza per la chirurgia laparoscopica avanzata in grado di diffondere le proprie competenze in tutto il bacino del Mediterraneo.