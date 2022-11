"Avvocati sotto attacco", in città il congresso della Federazione dei legali europei

"Avvocati sotto attacco", è questo il tema centrale del congresso generale della Fbe, la Federazione degli avvocati d'Europa, che raggruppa oltre un milione di legali in tutto il Continente e che ha scelto Palermo per celebrare il trentesimo anniversario della sua fondazione. Tra oggi (giovedì 17 novembre) pomeriggio e sabato (19 novembre) al Cricolo unificato dell'Esercito di piazza Sant'Oliva saranno numerosi gli argomenti sui quali gli avvocati si confronteranno, durante diverse sezioni di lavoro.

Il tema "Lawyers under attack" è stato scelto sia per i rischi corsi con coraggio dagli avvocati che operano nei territori colpiti dalla guerra alle porte dell'Europa, occupandosi anche di assistere i profughi, ma anche per le aggressioni che sempre più spesso subiscono mentre svolgono la loro professione, che non sempre viene tutelata adeguatamente dai governi dei vari Stati membri.

Al congresso prenderanno parte avvocati provenienti da tutta Europa e, tra gli altri, il presidente della Fbe, Bas Martens, che sarà accolto dal presidente dell'Ordine degli avvocati di Palermo, Antonello Armetta, ma pure il viceministro della giustizia portoghese, Jorge Costa.

La prima sessione di lavoro, in programma per domani (venerdì 18), è intitolata "Avvocati come custodi dello Stato di diritto anche in tempi di guerra e di conflitti politici e sociali" e sarà moderato dall'avvocato Michele Calantropo, consigliere dell'Ordine. Di pomeriggio l'attenzione si concentrerà invece su "Sfide correnti attorno alle garanzie e al segreto professionale". Sabato si terrà invece la commemorazione del trentesimo anniversario della fondazione della Fbe.