L'autismo dall'infanzia all'età adulta, a Palermo un congresso con i migliori esperti internazionali

Palermo risponde all'emergenza autismo. Professionisti "aba" da tutta l'Italia e di fama internazionale sono riuniti insieme per presentare le procedure più efficaci e innovative nel campo. Le ricerche d'oltreoceano relative all'autismo stimano che ci sia un rapporto che ha raggiunto il 18.5 per 1.000, pari a una persona con autismo ogni 54 persone. In Italia non esistono ancora dati ufficiali, ma non si discostano molto da quelli americani e più in generale mondiali. La richiesta da parte di famiglie in affanno soprattutto per adolescenti e adulti è davvero impressionante.

L'evento dei giorni 10 e 11 settembre di Palermo nasce dalla volontà dell'associazione Italiana degli analisti del comportamento certificati - Adc Italia - al fine di promuovere una sempre crescente sensibilità nell'alta formazione e garantire servizi il più efficaci possibili. Nomi del calibro di Bridget Taylor, Crystal Slanzi, Anna Petursdrottir, Ellie Kazemi, Peter Gerardt, Jennifer Rey e Theo Robinson interverranno all'evento più importante per chi si occupa di autismo in Italia per presentare gli ultimi studi relativi all’applicazione della scienza del comportamento sulla popolazione autistica.

Chi pratica l'"aba" basa l'intervento su strategie proattive, in altre parole: prevenire è meglio che curare, sappiamo infatti che le emergenze difettano sempre perché tante variabili non possono essere valutate, questo è il motivo per cui è necessario conoscere come intervenire prima che si presenti il problema. Questo convegno affronta tutti gli aspetti e tutte le tappe della vita di un individuo con autismo, a partire da bambini piccoli fino ad arrivare all'età adulta, con chi lavora da anni occupandosi non solo degli aspetti clinici, ma anche della ricerca legata ad essa.