Congresso dell'Anm al Teatro Massimo, sarà vietato parcheggiare in cinque strade

In vista del congresso dell'Associazione nazionale magistrati, che si terrà al Teatro Massimo e al Marina Convention Center, al molo trapezoidale, dal 10 al 12 maggio, l'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune ha pubblicato, su richiesta della questura, un'ordinanza che vieta per un giorno il parcheggio in cinque strade del centro.

Scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, dalle 20 del 9 maggio alle 24 del 10 maggio e comunque fino a cessate esigenze in piazza Verdi, via Alberto Favara, via Gaetano Donizetti, via Gioacchino Rossini e via Alessandro Scarlatti.

Il trentaseiesimo congresso dell'Anm sarà inaugurato il 10 maggio alle 16 con la relazione del presidente Giuseppe Santalucia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La chiusura domenica 12 con l'intervento del segretario generale Salvatore Casciaro e l'approvazione della votazione finale.