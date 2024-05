Congresso dell'Anm, attenzione ai divieti di sosta: vietato parcheggiare in 12 strade del centro

Una nuova ordinanza estende i divieti di sosta nella zona del Teatro Massimo e di piazza Crispi per consentire lo svolgimento in sicurezza del congresso dell'Associazione nazionale magistrati. Il provvedimento è stato emesso dall'Ufficio mobilità e traffico del Comune.

Non si potrà parcheggiare dalle 20 del 9 maggio sino alle 2 del 12 maggio nelle seguenti strade: piazza Verdi, intera piazza e retro del Teatro Massimo (intera area riservata ai carabinieri); via Volturno, nel tratto compreso tra via Salesio Balsano e piazza Verdi, in ambo i lati; via Pignatelli Aragona, intero tratto, su entrambi i lati; via Cavour, tratto compreso tra piazza Verdi e via Roma, ambo i lati; via Alberto Favara; via Gaetano Donizetti; via Alessandro Scarlatti, anche su queste ultime tre strade il divieto sarà sull'intero tratto e su entrambi i lati.

Vietato il posteggio, dalle 12 del 10 maggio alle 2 dell'11 maggio, anche in: via delle Croci, nel tratto tra via Pasquale Calvi e piazza Francesco Crispi; intera piazza Crispi; intera piazza Mordini; via Giorgio Castriota, tra via delle Croci e via Alfonso Borrelli.

Il congresso dell'Associazione nazionale magistrati si terrà al Teatro Massimo e al Marina Convention Center, al molo trapezoidale, dal 10 al 12 maggio. Il trentaseiesimo congresso dell'Anm sarà inaugurato il 10 maggio alle 16 con la relazione del presidente Giuseppe Santalucia alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'intervento del segretario generale Salvatore Casciaro e l'approvazione della votazione finale chiuderanno il congresso domenica 12 maggio.