Università, i candidati rettore si confrontano sui programmi: incontro-dibattito online

Ad organizzarlo la Cisl Palermo Trapani e la Cisl Università Palermo Trapani. Al centro ci saranno le risposte di Massimo Midiri, professore ordinario Diagnostica per immagini e Francesco Vitale professore ordinario Igiene generale e applicate

Un confronto con i due candidati rettore dell’Università di Palermo per conoscere i loro programmi che delineranno lo sviluppo futuro di una delle istituzioni principali del territorio. A organizzare l’incontro dibattito che si terrà in modalità online domani martedì 25 maggio dalle 16, dal titolo “l’Università di Palermo verso il 2030 ”, sono la Cisl Palermo Trapani e la Cisl Università Palermo Trapani. Al centro ci saranno le risposte dei due candidati Massimo Midiri, professore ordinario Diagnostica per immagini e Francesco Vitale professore ordinario Igiene generale ed applicate.

Introdurranno Leonardo La Piana, segretario generale Cisl Palermo Trapani, e Maurizio Ippolito, segretario generale Cisl Università Palermo Trapani. Interveranno anche Sebastiano Cappuccio, segretario generale Cisl Sicilia e Rosario Fiolo, segretario generale Cisl Università Sicilia. Le conclusioni saranno affidate a Francesco De Simone Sorrentino, segretario generale nazionale Cisl Università. Il dibattito in modalità videoconferenza sarà trasmesso sulla piattaforma Microsoft Team e sulla pagina Facebook @cislpalermotrapani.