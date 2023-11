Con pistola e finto tesserino da finanziere provò a entrare in tribunale: carabinieri gli confiscano 300 mila euro

Con pistola e finto tesserino da finanziere provò a entrare in tribunale: adesso per Giovan Battista Calabria, 53 anni, è scattata la confisca da 300 mila euro. L'operazione è stata messa a segno dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Palermo che hanno così dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo (sezione Misure di prevenzione).

Adesso la confisca di primo grado emessa nel luglio del 2022, è stata dichiarata irrevocabile con una sentenza della Corte di Cassazione. Il patrimonio riconducibile a Calabria è infatti entrato definitivamente a far parte del patrimonio dello Stato. Nel dettaglio si tratto di un appartamento a Palermo, un magazzino e un posto auto esclusivo scoperto sempre nel capoluogo.

Il 53enne era stato tratto in arresto nel luglio del 2019 per essere entrato all’interno del tribunale di Palermo con una pistola beretta 98F priva di matricola, con un caricatore inserito contenente 15 cartucce, un tesserino di riconoscimento della guardia di finanza falsificato ed una placca metallica della finanza priva di matricola.

"Il quadro probatorio raccolto nell’ambito delle indagini partite subito dopo il suo arresto - spiegano dal comando dei carabinieri - è stato in grado di dimostrare come i beni nella disponibilità di Calabria fossero in realtà il frutto delle sue reiterate attività illecite effettuate nel corso degli anni, tanto da inquadrarlo tra coloro che risultano vivere abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività non legali. Per questi motivi è stato emesso adesso il provvedimento di confisca irrevocabile riguardante i suoi beni dal valore complessivo di circa 300 mila euro".