Ospedali depotenziati, Confintesa presente al corteo organizzato da Sos sanità

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Giovedì 30 novembre, al termine di un convegno che si terrà a Palazzo Comitini, SOS sanità organizzerà un corteo che si concluderà a Palazzo d'Orleans (sede del governo regionale) al fine di sensibilizzare le istituzioni per i disagi sanitari nelle aree interne. Confintesa Sanità Sicilia e Confintesa Corleone aderiranno al corteo, condividendone le motivazioni.

"Non potevamo che essere presenti come sindacato in questo corteo. Da sempre Confintesa Sanità denuncia le carenze della sanità siciliana, come ad esempio la carenza di personale sanitario, le aree interne della Sicilia, come ad esempio Corleone, non possono vedersi togliere reparti essenziali come la pediatria dai propri nosocomi, speriamo dunque di poter essere ascoltati dal presidente Schifani e che la politica siciliana possa intervenire positivamente per correggere queste anomalie della sanità interna", dichiarano Domenico Amato e Luigi Modesto, rispettivamente segretario regionale Confintesa Sanità e responsabile territoriale di Confintesa Corleone.