Costituita la nuova segreteria territoriale di Confintesa Palermo

Ieri, alle ore 17, si è riunito in seconda convocazione il Consiglio direttivo territoriale di Confintesa Palermo, alla presenza del segretario territoriale Domenico Amato. Si è decisa la cooptazione all’interno del Consiglio di te donne: Mariella Lodato, Laura Mattevi e Giuseppina Sucameli.

Si è infine costituita la nuova segreteria della sede territoriale di Confintesa Palermo composta da: Antonio Russo (vicesegretario), Luigi Modesto (vicesegretario), Giovanni Corrao (segretario amministrativo). Giovanni Corrao (responsabile Ufficio comunicazione), Sarmentino Biagio e Mariella Lodato (responsabili Ufficio convenzioni e ricreativo), Antonio Russo e Cataldo Nivoli (responsabili delle attività sportive e motorie), Mario Manzo (responsabile informativo e Dpo), Giovanni Corrao (webmaster e post master sito territoriale).

"Faccio i migliori auguri - dichiara il segretario territoriale, Domenico Amato - alla nuova squadra che mi aiuterà nella gestione dei vari aspetti della vita di una sede territoriale molto importante di Confintesa, sia per i numeri che per la sua storia, molti dei componenti della mia segreteria erano già presenti nella precedente, alcuni sono nuovi ma di tutti ho la massima fiducia e stima, sono sicuro che come sempre Confintesa Palermo darà il massimo per i propri iscritti e per tutte quelle persone che assiste con i suoi servizi".