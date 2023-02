Confintesa, assistenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali con l'avvocato Alessandro Militello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dal 23 febbraio, Confintesa Palermo e Sicilia, oltre ai già molteplici servizi ai propri iscritti e a tutti i cittadini (Caf, Patronato, Camera di Conciliazione), offre un nuovo servizio con la collaborazione dell’avvocato Alessandro Militello: si tratta dell'assistenza nelle procedure di rottamazione delle cartelle esattoriali.

"In considerazione delle ultime novità in materia introdotte dal governo nazionale, Confintesa Palermo - dice il segretario territoriale Domenico Amato - ha creduto opportuno avvalersi della collaborazione dell’avvocato Alessandro Militello per assistere i propri iscritti e non, nelle procedure di rottamazione delle cartelle esattoriali. In un momento di grave congiuntura economica in particolar modo per le fasce più deboli della popolazione ogni intervento che possa dare anche un minimo ristoro ai cittadini deve essere attuato e Confintesa da oggi lo farà come lo ha sempre fatto con gli altri numerosi servizi offerti ai propri iscritti e a tutti i cittadini che ne volessero usufruire".