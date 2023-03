Franco Allegra nominato segretario provinciale Confintesa pensionati Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Di ieri la nomina di Franco Allegra a Segretario Provinciale Confintesa Pensionati Palermo, la decisone della nomina è maturata in seno alla segreteria territoriale. “Facciamo i migliori auguri all’amico Franco Allegra, consci che la sua, anche grazie al nostro costante supporto, non potrà che essere una positiva gestione della federazione dei pensionati, siamo certi che sotto la sua guida non potrà che crescere in termini di numeri e qualità”, così dichiarano il Dr. Domenico Amato, Segretario Territoriale Confintesa Palermo e il Dr. Antonio Russo, Segretario Confintesa Sicilia.