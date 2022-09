Conferito premio alla professoressa Serena Riela, docente dell'università di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La Prof.ssa Serena Riela, Professore Associato del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche, Chimiche e Farmaceutiche, sez. Chimica, ha ricevuto il prestigioso Premio alla Ricerca “Chimica Organica per le Scienze della Vita” per l’anno 2022, in occasione della cerimonia di apertura del XL Convegno della Divisione Chimica Organica che si è tenuto a Palermo dall’11 al 15 Settembre 2022. Il premio le è stato conferito dalla Divisione di Chimica Organica della Società Chimica Italiana per “il rigore metodologico e la valenza traslazionale dei suoi studi relativi alla funzionalizzazione controllata e sito-specifica di nanosistemi inorganici ecocompatibili a base di nanotubi di Halloysite per il rilascio controllato di farmaci”. Nel corso della stessa la Prof.ssa Riela ha tenuto una conferenza dal titolo “Clay Minerals as Smart Materials for Life Science”.