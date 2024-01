Progetto "Sport per tutti - Carceri" a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La presidente del Comitato Organizzatore Palermo Sport & Dev, Marianna Bellafiore, insieme a CEIPES ETS – Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo, sono lieti di invitarVi alla presentazione del progetto “Annacati” Sport di Tutti – Carceri. L’evento, che si svolgerà nella suggestiva Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, giovedì 11 gennaio alle ore 10:00, alla presenza delle Autorità cittadine, rappresenta un passo fondamentale verso la rieducazione e il sostegno dei giovani detenuti. “Annacati”, nell’ambito del progetto nazionale “Sport di Tutti – Carceri” - realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.a e il Ministro per lo Sport e i Giovani - si impegna a realizzare attività di sport e di educazione non formale all’interno dell’Istituto Penale per i Minorenni “Malaspina” di Palermo.

Queste attività, condotte da formatori e istruttori qualificati, mirano a migliorare il benessere fisico e mentale dei ragazzi detenuti. “Annacati” non è solo uno sforzo per introdurre l’attività fisica all’interno del carcere, ma un progetto che punta a rimuovere le barriere e promuovere valori fondamentali per la crescita di ogni giovane.

Cerca infatti di guardare oltre le sbarre e aprirsi alla partecipazione e alla comprensione reciproca, sfruttando la potenza inclusiva dello sport. Grazie al patrocinio gratuito del Comune di Palermo, il progetto “Annacati” Sport di Tutti – Carceri si trasforma in una realtà tangibile, unendo le forze delle istituzioni e della società civile per un obiettivo comune: la rigenerazione sociale attraverso lo sport. Vi invitiamo a condividere questo momento insieme, partecipando e promuovendo l’iniziativa e l’evento, che vedrà la partecipazione e gli interventi, oltre della Presidente Bellafiore e i referenti di CEIPES ETS, anche di diversi esponenti della città di Palermo e delle associazioni ed enti partecipanti, come Clara Pangaro, Direttrice dell’I.P.M Malaspina e Alessandro Anello, assessore al turismo, sport, impianti sportivi e politiche giovanili del Comune di Palermo. Ringraziando per la Vostra gradita presenza, porgiamo i migliori saluti