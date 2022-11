Ceipes, la conferenza finale del progetto Rise Lab

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Ceipes, Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo, invita alla conferenza di chiusura del progetto Rise – Lab. Rise Lab – Rete per l’Inclusione, lo Sviluppo e l’Empowerment, un progetto finanziato dal Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale con l’Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”, nato per contribuire alla riqualificazione del bene confiscato alla mafia affidato al Ceipes nel 2017.

Il progetto ha l'obiettivo di restituire alla comunità un centro di innovazione sociale, fatto di percorsi integrati, innovativi e sostenibili, che promuova l'empowerment individuale e collettivo e l'espressione artistico-culturale. Il centro sarà gestito in modo auto-sostenibile, attraverso il coinvolgimento di giovani del territorio con lo scopo di sviluppare una rete locale e internazionale.

L'appuntamento è per venerdì 25 novembre 2022, in via Francesco Maria Alias 20, per conoscere da vicino il Made, il Museo Analogico Digitale dell'Empowerment, allestito e realizzato nell’ambito del progetto Rise-Lab. Un percorso espositivo, basato sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell'ONU, che si articola per l’intera superficie del Ceipes.

Sarà possibile, durante la giornata, confrontarsi con tre differenti percorsi tematici: lo sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente, l'identità e la parità di genere e l’intercultura e la migrazione. Un’esperienza a 360° per sperimentare le attività laboratoriali in linea con le aree del Made. Tutti i contenuti sono realizzati con l’ausilio di tecnologie innovative e fruibili attraverso l’ausilio di “codici qr”, realtà aumentata, virtuale e schede Arduino.

I trainer esperti di Ceipes guideranno durante lo svolgimento di attività didattiche, basate sulla metodologia dell’educazione non formale, volte a favorire la stimolazione sensoriale e l’acquisizione di consapevolezza dei partecipanti. Scopo principale di tali percorsi è infatti stimolare la crescita personale dei giovani, in un’ottica di inclusione sociale. L’utilizzo dell’analogico e del digitale renderà l’esperienza sensoriale accessibile anche per le persone con disabilità.

All'interno dell'evento, verranno presentati anche tre progetti di Promimpresa srl sull'empowerment della comunicazione all’interno delle famiglie transnazionali, della sostenibilità nella formazione turistica e sullo sviluppo delle soft skills degli studenti per garantire tirocini di alta qualità per l’inserimento nel mercato del lavoro.

