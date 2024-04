Confasi Sicilia dona un defibrillatore a un gruppo scout di Palermo

Confasi Sicilia dona un defibrillatore al gruppo scout Palermo 12 “Santo Alberto Magno” Fse tramite l’Onlus Orizzonti Futuri. "Alla partecipata e colorata manifestazione di consegna - si legge in una nota - erano presenti, tra gli altri, Marco Lisa capo gruppo dell’associazione scout, Tommaso Pavone e Cristina Manzella rispettivamente commissario e vice commissaria del distretto Palermo Ovest Fse. Il defibrillatore è stato consegnato dal presidente regionale dell’organizzazione sindacale Confasi Davide Lercara. "Siamo davvero felici - dichiara Lercara- di donare il dispositivo salvavita a questo importante e numeroso gruppo scautistico che contribuisce, con le sue attività, alla costruzione di un mondo migliore attraverso l’educazione di giovani e delle future generazioni”. Anche quest’anno Confasi tramite l’Onlus “Orizzonti Futuri” proseguirà nelle donazioni di questi importanti strumenti salvavita, così come è avvenuto nel 2023 per scuole e associazioni culturali e sportive presenti in Sicilia.