Confartigianato, rinnovata la categoria degli acconciatori: alla guida Gino Sanfilippo

Rinnovata la categoria degli acconciatori a Confartigianato Imprese Palermo. Riconfermato presidente Calogero Sanfilippo (detto Gino), che guiderà la nuova squadra all’interno dell’associazione. Del direttivo fanno parte anche Salvatore Rosato, nelle vesti di vice presidente, mentre consiglieri sono stati nominati: Andrea Ganci, Salvatore Paxia, Pietro Cannata e Gaetano Vicari.

Tra gli obiettivi della categoria, la formazione professionale per i titolari e i dipendenti dei saloni di acconciatura, nuove convenzioni per gli associati ma in particolar modo la lotta all’abusivismo. Un fenomeno che in questo settore è molto sentito e che va contrastato con una strategia efficace. Il settore del Benessere (di cui fanno parte acconciatori ed estetiste) è infatti uno dei mestieri ad alta vocazione artigiana esposti alla concorrenza sleale.