"Condizioni di disabilità-persone con disabilità": il convegno a Villa Niscemi il 22 marzo

Venerdì 22 marzo alle ore 17 all'interno della Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, sede di rappresentanza del sindaco Roberto Lagalla, si terrà l’incontro "Condizioni di disabilità - Persone con disabilità". I decreti attuativi della legge quadro sulla disabilità contengono diverse novità interessanti. La nuova norma introduce le definizioni di “condizione di disabilità” e “persona con disabilità”.

La “condizione di disabilità”, viene intesa come interazione tra persone con compromissioni e barriere comportamentali e ambientali che impediscono o limitano la partecipazione della persona stessa. In questo modo, si passa dalla visione medica dell’impedimento, determinato dalla malattia o patologia in sé, al modello bio-psico-sociale, che considera l’impedimento o la limitazione nella partecipazione sociale connaturato al fatto che una persona con una data compromissione non può esercitare i suoi diritti, su base di uguaglianza con gli altri, se ha un contesto avverso.

Secondo il nuovo decreto, la persona con disabilità è colei che, a seguito della valutazione di base, vede accertata la condizione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'importanza della parola adeguata e del linguaggio del rispetto sono, oggi più di ieri, al centro di una rivoluzione culturale che investe tutte le dimensioni della persona. Il linguaggio inclusivo e l'uso consapevole delle parole possano contribuire a migliorare il dialogo e il confronto tra persone con e senza disabilità.

All’incontro, che sarà moderato dalla giornalista Anna Cane, saranno presenti il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il delegato regionale Fisdir Sicilia, Roberta Cascio, la psicologa Marina Bellomo ed il responsabile settore Scuola Fisdir Sicilia, Giulio Polidoro. Testimonial della giornata gli atleti paralimpici Annalisa Minetti, Carmelo Forastieri, Salvatore Campanella e Renato Adamo.