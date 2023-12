E’ sveglio e cosciente ma ancora, vista anche la tenera età, mostra qualche difficoltà a ricordare cosa sia successo. Restano delicate ma stabili le condizioni del bambino di 4 anni ricoverato ieri dopo essere caduto da casa sua, al sesto piano di un palazzo di via Ausonia, insieme al padre 38enne (M. G. le iniziali) che invece è morto in ospedale. Proseguono le indagini della polizia per chiarire i contorni della vicenda e stabilire se si sia stato un tragico incidente o un gesto volontario.

La ricostruzione dei fatti è affidata agli investigatori della polizia che, intorno alle 15 della vigilia di Natale, hanno raccolto l'allarme lanciato da alcuni residenti che hanno riferito dinamiche apparentemente diverse. Qualcuno ha detto di aver visto il 38enne, professore ordinario della facoltà di Ingegneria, mentre stava cercando di salvare il figlio che si sarebbe sporto pericolosamente dal balcone. Altri invece avrebbero avuto la sensazione che l'uomo avesse scavalcato tenendo il bambino per mano, lasciando quindi ipotizzare un tentativo di suicidio.

I due sono precipitati sulla tettoia di un locale coperta da alcuni pannelli fonoassorbenti che hanno attutito la caduta del piccolo, che se l’è cavata con diverse lesioni, ma non hanno retto al peso dell’uomo deceduto poco dopo l’arrivo al Cervello. A nulla è servito l'intervento dei sanitari del 118 che hanno raggiunto via Ausonia insieme ai vigili del fuoco. Il piccolo si trova ora sotto stretta osservazione dei medici del Di Cristina che valuteranno il suo quadro nelle prossime ore per stabilire come procedere.