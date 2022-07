Polo tecnico e comando dei vigili, condizionatori ancora guasti: impiegati esasperati e servizi a intermittenza

Al Polo tecnico di via Ausonia i condizionatori sono ancora guasti e i dipendenti comunali, sempre più esasperati, lavorano in ufficio dalle 7,30 alle 11 e per il resto delle ore da casa.

Non va meglio al comando della polizia municipale: nella nuova sede di via Ugo La Malfa l'impianto centralizzato di aria condizionata è fuori uso dal 24 giugno e i vigili urbani fanno turni ridotti: dalle 7 alle 11 e dalle 16 alle 20. Qualcuno per contrastare la canicola si è persino portato in via La Malfa i condizionatori che c'erano in via Dogali.

I sindacati continuano a scrivere a sindaco e dirigenti segnalando i guasti e chiedendo un incontro, ma senza avere risposte. Nel frattempo, i servizi funzionano ad intermittenza. "Nessuno risponde alle nostre richieste - afferma Lillo Sanfratello, segretario Fp Cgil Palermo -. Sin quando non si insedia la nuova Giunta c'è stato detto che il sindaco non incontrerà nessuno. Al Polo tecnico lo scorso mese si è rotto il motorino e non arrivava acqua ai piani superiori. Manca la manutenzione, tutti gli uffici comunali sono in una situazione di sofferenza".

Oltre ai condizionatori, guasti sia in estate che in inverno, in via Ausonia lo scorso mese è crollato il controsoffitto e si è allagato il primo piano in seguito ad infiltrazioni d'acqua. Inoltre, i servizi igienici - in gran parte vecchi - sono spesso inutilizzabili. I sindacati segnalano anche problemi all’ascensore.

"Acquistato durante la sindacatura Cammarata - sottolinea Sanfratello - quest'edificio ha presentato sin da subito diverse criticità, alle quali si è fatto fronte con interventi tampone e con pochissima manutenzione ordinaria e straordinaria programmata. I dipendenti continuano a lavorare in una situazione ambientale impossibile e di disagio, il tutto aggravato dall’attacco hacker al servizio informatico del Comune e dal rialzo dei contagi".