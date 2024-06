Condiviso dalla Nasa lo studio degli astronomi dell'Inaf, l'Osservatorio astronomico di Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Per comprendere come stelle e pianeti si formano, dobbiamo tenere conto dell'ambiente di formazione stellare, e di come questo può influenzare il processo di formazione ed i suoi prodotti finali. Questo vale sia per le stelle (ad esempio, come cambia la distribuzione di massa di una popolazione stellare formata da un evento di formazione stellare in funzione dell'ambiente di formazione) che per i pianeti (ad esempio, come cambia la probabilità che una stella giovane possa formare un sistema planetario in funzione dell'ambiente circostante). Negli ultimi decenni, gli astronomi hanno fatto tanto lavoro in tal senso, sondando e studiando gli ambienti di formazione stellare prossimi al Sole. Questi ambienti sono però tipicamente di massa piccola o intermedia. Per studiare le regioni di formazione stellare più estreme in termini di energia e popolazione stellare, è necessario spingersi oltre, a grandi distanze ed attraverso grandi estinzioni interstellari.... cosa adesso possibile grazie a strumenti come il James Webb Space Telescope. Il progetto Extended Westerlund 1 and 2 Open Clusters Survey (EWOCS) vuole appunto estendere la nostra conoscenza del processo di formazione stellare e planetaria, e delle primissime fasi evolutive delle stelle, all'ambiente di formazione stellare più estremo che conosciamo: quello dei superammassi stellari. Questo grazie allo studio dei due superammassi più vicini al Sole: Westerlund 1 e Westerlund 2. EWOCS si basa principalmente su osservazioni ottenute con il telescopio della NASA Chandra ed il supertelescopio James Webb Space Telescope. Coinvolge più di 55 ricercatori internazionali, ed è guidato da astronomi dell'INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo. Vi condivido pure il comunicato stampa del portale della NASA dedicato al satellite Chandra (in inglese): https://chandra.cfa.harvard.edu/photo/2024/wd1/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR37d6NXOtPe2_Cy6yMZ9OF0kMAIh0WNF88tF-_HFj84BGCgfoDDpSjnsHg_aem_AUAYTFZfbzvdOgnqUM2Mq4Yy-zRqpFetLpLyG6LQ1P6Vxq2L6pzHP-3kzFxRdpV-3LN6DJ3KB0VwS0MabFKdhm50 ed il comunicato dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (in italiano): https://www.media.inaf.it/2024/06/10/westerlund-1-chandra-hubble/