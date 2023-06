L’omicidio di Aldo Naro al Goa, tre condanne per rissa e favoreggiamento

Tre condanne per rissa e favoreggiamento per l'omicidio di Aldo Naro, il giovane medico nisseno ucciso al Goa. A sette anni dall’inizio del dibattimento il giudice monocratico Sergio Ziino del tribunale di Palermo, IV sezione penale, ha condannato a un anno e dieci mesi uno dei proprietari della discoteca, Massimo Barbaro, imputato per aver aiutato uno dei responsabili a depistare le indagini. Stessa pena per Francesco Troia, buttafuori regolare che rispondeva del reato di rissa ma che risulta tuttora sotto processo per omicidio. Un anno invece ad Antonio Basile per aver preso parte anche lui a quella notte di violenza.

L'omicidio e i tre processi

Era la notte del 14 febbraio 2015 quando avvenne l’omicidio di Aldo Naro, promettente medico di San Cataldo che si trovava nella discoteca dello Zen per una festa. A sferrargli il calcio fatale alla tempia fu Andrea Balsano, buttafuori abusivo all'epoca dei fatti diciassettenne che è stato condannato in via definitiva a 10 anni nel processo che si è celebrato in abbreviato. La famiglia di Naro si è sempre battuta sostenendo che non fosse stato soltanto Balsano a colpire Aldo e a provocarne la morte, ottenendo grazie a un particolare esame 3D e a una perizia il rinvio a giudizio di altri tre buttafuori - due regolari e uno abusivo - che avrebbero preso parte alla rissa: Gabriele Citarrella e Francesco Troia, vigilantes inquadrati nel locale, e Pietro Covello.

"E' stato un dibattimento molto lungo e complesso. Il tribunale ha accolto la nostra richiesta di condanna e per questo siamo soddisfatti dell'esito del giudizio. Per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio ci saremmo aspettati delle pene più alte, così come aveva richiesto l'ufficio del pubblico ministero", commentano gli avvocati della famiglia Naro, Antonino e Salvatore Falzone. Il giudice ha indicato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni. I tre imputati sono stati anche condannati al pagamento di un risarcimento nei confronti delle parti civili e delle spese legali di questo giudizio.

La lettera: "Mi chiamo Aldo Naro, mi hanno lasciato morire"

A febbraio scorso la famiglia a diffuso una lunga lettera per ricordare il giovane morto a soli 25 anni: "Ciao, io sono Aldo Naro, sono un medico chirurgo abilitato alla professione. Ho sacrificato tutto per diventarlo, ho sacrificato me stesso per esserlo meglio di come avrei potuto. Ho studiato, tanto. Ho dormito veramente poco. Ho sacrificato amori, amici e il mio tempo libero per essere la migliore versione di me. Sicuramente l'ho fatto per rendere orgogliosi i miei genitori ma, principalmente, l'ho fatto per me stesso. Io sono riuscito quasi a coronare il mio sogno, perché sì io volevo essere un medico ma volevo diventare dentro il mio cuore un ottimo cardiologo. Avrei dato me stesso per esserlo ma non è stato possibile, perché io da 8 anni ho soltanto 25 anni".

Poi continua: "Sono morto soffocato dal mio stesso sangue. In tutto ciò, nessuno ha fatto niente per me, ma non avrei mai chiesto da medico che qualcuno donasse la sua vita per me, ma nessuno, neanche i miei colleghi hanno saputo prestarmi soccorso nessuno mi ha aiutato, tutte le persone intorno a me si sono limitate a guardare, senza emozioni, quello che mi stava accadendo. In pochi minuti sono stati cancellati tutti i miei giorni futuri senza pensarci due volte, sono morto da solo su un marciapiede del giardino interno di una discoteca al freddo, in camicia, buttato fuori a calci con plurime emorragie cerebrali, sono morto da solo per un motivo a me sconosciuto. Da 8 anni la mia storia non riesce ad avere giustizia. Di tutti i presenti, nessuno - e dico nessuno - ha dato la versione reale di quello che mi è successo. Da 8 anni i miei genitori vanno di udienza in udienza, da processo a processo in virtù della speranza che i miei assassini paghino col carcere per ciò che mi hanno fatto".