Le rapine in banca e i clienti in ostaggio, condannata banda di Brancaccio: colpi anche a Milano e Bologna

Erano specializzati nelle rapina in banca in trasferta. Adesso per sei uomini di Brancaccio sono arrivate le condanne. Si tratta di Francesco Cardella (68 anni), Antonino Cirivilleri (63), Vincenzo Marino (60), Alessandro Santoro detto Salvo (43) e Natale Santoro, che sono stati condannati a 13 anni e tre mesi di carcere con l'accusa di rapina. Sempre per lo stesso reato ha avuto invece sette anni Carmelo Tinnirello (51). E' la sentenza - il processo si è svolto con il rito in abbreviato - del giudice per le udienze preliminari di Palermo.

L'inchiesta è nata dopo una rapina del 2022 alla filiale Credem di Terrasini. Furono allora eseguiti cinque fermi. L'attività investigativa della polizia, coordinata dalla Procura, riuscì a risalire ad un altro complice. Gli imputati sono stati condannati anche per altri colpi in istituti di credito a Capaci, Favara, oltre che Milano, Bologna e Pistoia.

Nel corso del colpo messo a segno a Terrasini la banda immobilizzò cassieri e clienti per 40 minuti, utilizzando le fascette per legare mani e piedi, e portò via un bottino di 84 mila euro per poi costringere un dipendente ad eseguire dieci prelievi da duemila euro ciascuno dalle casse in rapida successione. Queste le fasi dell'assalto: in due avrebbero fatto da "pali" controllando l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine, mentre a portare a termine il piano sarebbero stati altri tre. Prima di entrare avrebbero indossato mascherine, cappucci e guanti così da nascondere le loro identità. Poi le indagini e gli arresti. Durante l'inchiesta è emerso che uno degli arrestati era sorvegliato speciale con obbligo di soggiorno per mafia e per andare a rapinare la banca a Terrasini aveva quindi violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione in quanto – ovviamente – non era autorizzato a recarsi fuori dal comune di Palermo.