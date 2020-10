Falsi referti per truffare l'assicurazione dopo l'incidente del figlio, condannata la Saguto

Condannata l’ex presidente della Sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo Silvana Saguto a un anno e un mese di reclusione per una truffa all'assicurazione. La sentenza emessa dai giudici del tribunale di Caltanissetta riguarda uno stralcio del processo principale e che vede l'ex giudice accusata di corruzione.

Secondo l'accusa Silvana Saguto avrebbe ottenuto con la compiacenza di due medici, due falsi certificati per il figlio in seguito a un incidente stradale. Condannata a un anno di reclusione anche il medico Giuseppina Guzzetta che, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe compilato un falso referto del pronto soccorso.

A luglio la procura di Caltanissetta aveva chiesto 5 anni di reclusione per Silvana Saguto. Per gli altri imputati il pm aveva chiesto al termine della requisitoria la condanna a 4 anni e 6 mesi ciascuno. Il mese precedente - nel corso di un’udienza del processo principale - è toccata all’avvocato Ninni Reina, legale dell’ex giudice, e alla sua arringa difensiva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"C'è il timore - aveva detto il legale - di resistere a questo tsunami accusatorio. Io so quello che mi aspetta, ne ho piena, matura, consapevolezza. E' un compito difensivo di straordinaria complessità, non per quantità ma per qualità delle argomentazioni. È un processo anomalo, con 73 capi d’imputazione. Dieci pagine di contestazioni all’interno delle quali ci sono tante storie da sviscerare”.