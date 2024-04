"Strinse un accordo trilaterale per ottenere vantaggi": ecco perché l'ex giudice Saguto è stata condannata

Con la sua gestione irregolare della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, l'ex presidente Silvana Saguto ha conseguito diversi "risultati": "Il coinvolgimento del marito (Lorenzo Caramma, ndr) quale coadiutore in diverse procedure amministrate" dal suo braccio destro, l'avvocato "Cappellano Seminara e le conseguenti ricadute economiche per il bilancio familiare", ma anche "il conseguimento della laurea del figlio Emanuele, garantito dal professore Carmelo Provenzano". Tutto questo "a fronte della abdicazione da parte sua della corretta valutazione delle modalità concrete di esercizio del potere discrezionale relativo alla scelta di amministratori giudiziari e coadiutori". Così si legge nelle motivazioni della sentenza della Cassazione con la quale il 10 ottobre scorso l'ex magistrato è stata condannata in via definitiva per alcune imputazioni (tanto da finire in carcere), mentre per altre dovrà essere celebrato un processo d'appello bis.

La sesta sezione della Suprema Corte, presieduta da Giorgio Fidelbo, nelle 108 pagine che compongono il provvedimento depositato oggi, afferma tra l'altro che "è stata affermata la penale responsabilità dell'imputata Silvana Saguto per avere stretto un accordo 'trilaterale'". L'ex giudice era stata condannata a 8 anni e 8 mesi nel primo processo d'appello e questa pena dovrà essere rideterminata al ribasso. Per i giudici questo "rapporto 'trilaterale' non basta, di per sé, a qualificare i fatti in termini di 'corruzione propria', ma, alla luce del cospicuo compendio probatorio riportato dalla sentenza impugnata, nella parte in cui sintetizza le articolate argomentazioni a sostegno della sentenza di primo grado, rileva l'evidente 'presa in carico' da parte del pubblico ufficiale degli interessi di Cappellano Seminara e ciò nell'ottica di un illecito sinallagma finalizzato a consentire al marito di continuare a lucrare degli incarichi che, a sua volta, questi gli faceva ottenere".

"Deve quindi ritenersi - si legge ancora - che entrambi i rapporti corruttivi, la cui esistenza è motivata in modo non illogico dalla sentenza impugnata, si collocano nell'ambito di un pactum sceleris di natura generica e avente sin all'inizio ad oggetto: per la Saguto quei 'risultati'; per i privati corruttori (rispettivamente, Cappellano Seminara, Provenzano e Roberto Nicola Santangelo), il conferimento, a prescindere da un'effettiva valutazione, da parte del presidente Saguto di numerosi e lucrosi incarichi nelle amministrazioni di prevenzione da lei gestite, e la 'tutela' dei loro interessi in sede di nomine di coadiutori e di liquidazione dei compensi".