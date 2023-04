Svegliò e costrinse una donna ad aprire la cassaforte per rubare soldi e gioielli: condannato un 36enne

Pochi giorni prima di una condanna era evaso dai domiciliari ed era fuggito con la sua famiglia in Germania. Grazie agli accordi internazionali però è stato possibile estradarlo e portarlo in un carcere dove poi gli è stata notificata un’altra condanna per una rapina a Termini. E' stato eseguito un provvedimento con cui il giudice ha condannato a 5 anni Gianluca Terrana, 36 anni, accusato di essere l’autore di una rapina risalente al 2013. Era entrato in casa di una donna, sorprendendola nel sonno, e l'aveva minacciata costringendola ad aprire la cassaforte per rubare gioielli e contanti.

Le indagini avevano consentito di raccogliere una serie di elementi con cui il 36enne era stato inchiodato. L’uomo - indagato per rapina aggravata dal possesso di armi e lesioni personali - era stato condannato in primo grado. La notifica era arrivata in carcere, dove Terrana Si trovava in virtù di un'ordinanza custodia cautelare (per la rapina di agosto 2013) e di un’altra condanna, dinvenuta irrevocabile, a 9 anni e 8 mesi per associazione a delinquere, furto, rapina e detenzione di armi per alcuni fatti avvenuti nel Messinese.

"Anche in relazione a quest’ultima vicenda processuale, il 36enne - spiegano dalla questura - ha manifestato un'indole insofferente alla disciplina di legge: l’uomo evase infatti dal regime degli arresti domiciliari qualche giorno prima dell’emissione della sentenza di condanna. Grazie a un'articolata attività investigativa fu rintracciato nel 2020 in territorio straniero dove si era rifugiato con la famiglia". Grazie agli accordi internazionali l’uomo era stato portato in una delle carceri italiane dove gli è stata "recapitata" l’ultima condanna a 5 anni relativa alla rapina del 2013.