"Fece pressioni per favorire una nomina", condannato il presidente del Consiglio Totò Orlando

Da presidente del consiglio comunale avrebbe fatto pressioni per favorire la nomina di Antonio Rera alla carica di responsabile dell'ufficio consulenza giuridico-amministrativa di Sala delle Lapidi. Un'operazione che non sarebbe andata a buon fine, visto che alla fine, nel 2015, venne nominato un altro candidato, Nicolò Giuffrida, ma che per la terza sezione del tribunale sarebbe comunque un episodio di tentata concussione: Orlando è stato infatti condannato a un anno e mezzo. Il collegio presieduto da Fabrizio La Cascia ha invece deciso di assolvere Rera, che risonde di favoreggiamento personale perché avrebbe aiutato il presidente del Consiglio a sottrarsi alle indagini.

I giudici hanno accolto solo in parte le richieste del procuratore aggiunto Sergio Demontis e del sostituto Claudia Bevilacqua, che avevano chiesto una condanna a 3 anni e mezzo per Orlando (che ha sempre respinto le accuse) e a 2 anni per l'altro imputato.

I fatti al centro del processo risalgono ormai a 6 anni fa quando, secondo la ricostruzione dell'accusa e in base alle risultanze dell'indagine della guardia di finanza, Orlando avrebbe organizzato diversi incontri ed inviato delle mail per cercare di convincere Serafino Di Peri e Dario Gristina, allora membri della commissione comunale che doveva affidare l'incarico, a nominare Rera.