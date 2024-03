Stupro al Foro Italico, la vittima dopo la condanna del minorenne: "Contenta di essere stata creduta"

"Soddisfatta è un parolone perché, purtroppo, non posso tornare indietro nel tempo e vorrei non essere mai andata quella sera alla Vucciria, ma sono contenta di essere stata creduta visto che tutti erano contro di me. Non ho odio contro nessuno, mi spiace che si siano bruciati la vita e la stavano bruciando anche a me, anzi in parte me l'hanno bruciata. Di quella notte mi rimangono dei flash orribili". Lo ha detto la ragazza di 19 anni vittima dello stupro di gruppo che si è consumato al Foro Italico di Palermo, intervenendo a il 'Diario del giorno' su Rete 4, dopo la sentenza di condanna a 8 anni e 8 mesi dell'imputato minorenne.

"Sono diminuiti gli attacchi di panico, perché prima ne soffrivo spesso, soprattutto la notte non riuscivo a dormire. Ora grazie al mio avvocato e all'associazione Le Onde, che mi supportano, sto cercando di trovare una mia strada e di uscire da questi ricordi. Nonostante la gente non ci creda, nel mio privato continuo a soffrire. Spero che il mio caso sia d'esempio affinché diminuiscano gli episodi di violenza", ha continuato la diciannovenne. "Spesso mi scrivono donne che mi dicono che il mio caso le ha spinte a sporgere denuncia e ne sono contenta, la mia è una specie di sopravvivenza. Spero che si trasformi in una vita che sia felice e basta", ha concluso la ragazza.