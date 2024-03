Guardia giurata diede fuoco all'azienda sulla quale doveva vigilare: scatta la condanna

Da guardia giurata al servizio di una società di vigilanza, avrebbe dovuto garantire la sicurezza di un'azienda di Firenze e invece G. B., 58 anni, originario di Palermo, appiccò un incendio proprio in quella ditta. Reato per il quale adesso è stato condannato in via definitiva ad una pena di 2 anni e 2 mesi.

La sentenza è stata emessa dalla prima sezione della Cassazione, presieduta da Vito Di Nicola, che ha ritenuto infondato il ricorso dell'imputato, confermando così il verdetto della Corte d'Appello di Firenze del 31 gennaio dell'anno scorso.

L'incendio scoppiò nella ditta diversi anni fa e, come ha ricostruito la Procura, il primo ad arrivare sul posto era stato proprio G. B. a bordo di una Fiat Panda assegnatagli dalla società di vigilanza per la quale lavorava. La stessa macchina che era stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dell'attività qualche minuto prima che scoppiasse il rogo. E, infatti, ad incastrare l'imputato sono state proprio queste immagini, ma anche i tracciati del Gps montato sul mezzo. Per questo, sin dal primo grado, nel 2018, il palermitano era stato condannato dal tribunale di Firenze.

In Cassazione la sua difesa ha contestato sia le modalità di acquisizione dei video che dei file, ritenendole contrarie alla legge, ma anche il fatto che G. B. avesse in uso proprio quella Fiat Panda il giorno in cui si era verificato l'incendio. Argomenti che la Suprema Corte ha ritenuto infondati.