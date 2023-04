La clochard palermitana uccisa a Messina, condannato all'ergastolo il killer

Per la Corte d'Assise il 72enne Pietro Miduri dovrà finire i suoi giorni in carcere. Così hanno deciso i giudici della Corte d'Assise, presieduta da Massimiliano Micali, per l'omicidio della 68enne clochard palermitana Concetta Gioè uccisa a Messina nel settembre del 2021. La donna, schiva e riservata come raccontava chi la conosceva, venne trovata riversa in una pozza di sangue con ferite a testa, collo e braccia nel piazzale della chiesa Santa Caterina Valverde, destando la curiosità dei passanti che in quelle ore stavano raggiungendo il posto di lavoro.

La Procura - con il procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, il sostituto Piero Vinci e i carabinieri - seguirono le indagini che portarono, grazie all'aiuto delle immagini delle telecamere della zona, a fermare il presunto omicida originario di Augusta: Pietro Miduri, anche lui senzatetto e già conosciuto dalle forze dell'ordine per precedenti penali. L'uomo, durante l'interrogatorio di garanzia, aveva negato di essere lui il killer della Gioè lasciando nell'ombra la causa dell'omicidio. Ma per gli inquirenti i video non lasciavano spazio a dubbi.

Miduri, difeso dall'avvocato Ketty Terranova, da alcuni mesi si trova ai domiciliari in una struttura terapeutica. Il legale attende di conoscere le motivazioni che saranno rese note tra 90 giorni ma annuncia già ricorrerà in appello. Non sono escluse novità invece sui provvedimenti restrittivi che saranno adottati nei confronti del 72enne dopo la condanna in primo grado. In udienza l'accusa aveva proposto l'ergastolo con isolamento diurno, mentre il legale aveva chiesto l'assoluzione o in alternativa la concessione delle attenuanti generiche. [Fonte: MessinaToday.it]