Coltiva 104 piante di marijuana rubando la corrente, ma manca la querela dell'Enel: pena ridotta

La sua casa era praticamente imbottita di marijuana, con 104 piante alte anche un metro e 80 centimetri, sistemate in due stanze, e 620 grammi di "erba" già essiccata conservata nel bagno. Per coltivare la droga, R. G. L. V., palermitano di 34 anni, rubava la corrente all'Enel. Che però non ha mai presentato una querela per il furto. L'imputato è stato così condannato solo per il reato legato alla droga a una pena molto bassa, 8 mesi, che - come ha stabilito la Cassazione, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello - dovrà essere ulteriormente ridotta perché l'uomo ha diritto anche al riconoscimento delle attenuanti generiche.

La decisione, che risale ad alcune settimane fa, è stata presa dalla terza sezione della Suprema Corte, presieduta da Giovanni Liberati, che ha in buona parte accolto il ricorso dell'avvocato Maurilio Panci, disponendo un appello bis solo per rivedere la pena, pur ritenendo definitivamente accertata la responsabilità dell'imputato.

Nell'abitazione dell'uomo era stata scoperta una serra, con tanto di luci artificiali, aeratori, climatizzatori e deumidificatori, allacciata abusivamente alle rete elettrica, nonché i vasi con i 104 arbusti, oltre alla droga già essiccata. In totale, secondo le stime degli inquirenti, si sarebbero potute ricavare quasi 57 mila dosi di "erba" da immettere poi sul mercato.

R. G. L. V., nel 2019, era stato condannato in primo grado dal tribunale sia per la coltivazione di marijuana che per il furto di corrente. In appello, però, a maggio dell'anno scorso, questa seconda contestazione era caduta perché l'Enel non aveva mai denunciato la sottrazione di energia elettrica, dando diritto all'imputato al riconoscimento delle attenuanti generiche. La pena era stata effettivamente ridotta a 8 mesi, ma, come ha sostenuto la difesa in Cassazione, nel conteggio mancherebbe proprio il computo di queste attenuanti.

Una tesi che i giudici hanno condiviso, annullando con rinvio la sentenza, e disponendo quindi che in un nuovo processo d'appello la condanna venga ricalcolata correttamente e inevitabilmente al ribasso.