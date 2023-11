L'aspirante medico morto in un incidente in via Roma, automobilista condannata per omicidio stradale

Quattro anni e quattro mesi all'automobilista che nel 2020 causò la morte del giovane aspirante medico Manfredi Saja. Il gup Ermelinda Marfia ha condannato Serafina Nuccio, 41 anni, finita sotto processo per l'incidente in cui perse la vita il ragazzo, di 29 anni, che viaggiava su una Triumph guidata da un amico. Il sostituto procuratore Renza Cescon aveva contestato alla donna, accusata di omicidio stradale, anche la guida in stato di alterazione perché dagli esami di secondo livello era risultata positiva al Diazepam, un farmaco che ha proprietà ansiolitiche.

I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 settembre. Saja e l'amico stavano percorrendo via Roma quando, quasi all'incrocio con corso Vittorio Emanuele, si scontrarono con la Fiat 600 guidata da Nuccio che, secondo quanto ricostruito, aveva iniziato una manovra per svoltare. Per il 29enne non ci fu nulla da fare, mentre l'amico - che oggi ha 33 anni - riportò alcune fratture giudicate guaribili in 40 giorni. Dopo l'incidente intervennero gli agenti dell'Infortunistica che, oltre ad ascoltare testimoni e sanitari del 118, sequestrarono le immagini riprese da 3 telecamere installate vicino al punto dell'impatto.

A luglio del 2022 il pm chiese e ottenne il rinvio a giudizio dell'imputata, oggi condannata con il rito abbreviato che le ha garantito uno sconto pari a un terzo della pena. Nella sentenza il gup ha riconosciuto ai familiari ai genitori e al fratello della vittima - assistiti dagli avvocati Sergio Visconti, Floriana Cangemi e Valeria Torre - una provvisionale da 10 mila euro ciascuno. Ancora da quantificare invece in sede civile il risarcimento definitivo che comunque non restituirà la vittima agli affetti dei suoi cari. L'avvocato difensore dell'imputata, per la quale il giudice ha disposto anche la confisca del mezzo e la revoca della patente, avrebbe annunciato già l'intenzione di presentare ricorso in appello.

Dopo quella notte i familiari della vittima hanno continuato a vivere quel dramma per cui si sarebbero aspettati almeno una telefonata dall'automobilista che non è mai arrivata. L'incidente di settembre 2020 stroncò la carriera di Saja che stava correndo l'ultimo miglio prima di diventare medico. "Il suo relatore - aveva commentato la mamma, Patrizia Lo Verso - ha raccontato come Manfredi fosse nato per indossare il camice. Ne aveva apprezzato l’approccio clinico, l’intuizione che è necessaria per un dottore. Mio figlio aveva tutto questo".

L'Università degli studi di Palermo, riconoscendo le sue qualità, decise pochi mesi dopo di conferirgli l'onorificenza di "benemerito dell'ateneo" perché da semplice studente di Medicina, Manfredi, si era già fatto notare con quel suo fare garbato e sempre attento, mostrando inoltre uno spiccato intuito. Doti essenziali ma non scontate per chi sceglie questa strada.