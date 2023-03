Spesa per i servizi sanitari da dividere, Asp condannata a risarcire il Comune di San Giuseppe Jato

L’Asp di Palermo dovrà sborsare oltre 70 mila euro al Comune di San Giuseppe Jato per i servizi sanitari rivolti ai pazienti con disabilità psichiche e non pagati. Così ha deciso il giudice della quinta sezione civile del tribunale che la scorsa settimana ha emesso una sentenza favorevole all’Amministrazione che, con l’assistenza dell'avvocato Gianluca Amandorla, ha ottenuto il decreto ingiuntivo per il recupero delle somme.

Il procedimento tra origine dal mancato pagamento, da parte dell’azienda sanitaria provinciale, della quota dovuta per garantire il servizio socioassistenziale tramite le strutture accreditate che si occupano dei soggetti affetti da questi disturbi negli anni compresi tra il 2012 e il 2019. Secondo quanto indicato in un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 2001 la spesa deve essere ripartita tra il Comune (60%) e l’Asp di appartenenza (40%). Circostanza ribadita con una circolare della Regione Siciliana e una nota dell’assessorato alla Salute.

Nella fattispecie l’azienda sanitaria provinciale non aveva versato la quota a carico dei Comuni, spingendo l’ente locale ad attivarsi in via giudiziaria per avere riconosciuto il diritto di recuperare la somma. Il tribunale aveva emesso un decreto ingiuntivo, per la somma complessiva di 74.440,41 euro. L’Asp si era opposta rendendo necessario un giudizio di merito che si è concluso con la sentenza depositata la scorsa settimana e risultata favorevole all’Amministrazione comunale.