La tangente di 100 euro per riparare la dentiera ad un'anziana, torna libero anche l'infermiere dell'Asp

Dopo il dentista e l'odontotecnico, torna libero anche l'infermiere dell'Asp, Massimo Vito Salvatore Cumella, finito come loro ai domiciliari per concussione lo scorso 12 ottobre perché - secondo la Procura - avrebbe preteso 100 euro per riparare la dentiera ad un'anziana che avrebbe avuto invece diritto alla prestazione gratuita.

A disporre la scarcerazione dell'indagato, difeso dall'avvocato Giuseppe Di Stefano, è stato il tribunale del Riesame. Nei giorni scorsi i giudici avevano preso la stessa decisione per Giuseppe Guiglia e Sebastiano Lanza, assistiti rispettivamente dagli avvocati Antonella Bisconti e Giuseppe Amato. Cumella era stato l'unico a rispondere alle domande del gip durante l'interrogatorio, respingendo le accuse.

L'inchiesta dei carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto Paolo Guido e dal sostituto Claudia Ferrari, è nata dalla denuncia della donna di 84 anni, che aveva riferito come i tre avrebbero preteso i soldi anche se lei era esente dal pagamento. I militari avevano così teso una trappola agli indagati, fotocopiando i soldi che l'anziana aveva consegnato loro l'estate scorsa.