Centri per l'impiego, ecco l'elenco dei 411 ammessi per i 37 posti da analisti del mercato del lavoro

Pubblicato l'elenco dei 411 ammessi e la data unica della prova scritta per la selezione di 37 analisti del mercato del lavoro nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 537 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria D) per il potenziamento dei Centri per l'impiego della Sicilia.

Sono 411 i candidati ammessi alla prova scritta del concorso pubblico per il profilo "Analista del mercato del lavoro" (Cpi-Aml) che si svolgerà il 25 maggio prossimo alle 10 (in un'unica sessione) a Palermo, nella tendostruttura allestita all'interno dell'area concorsuale di via Giuseppe Lanza di Scalea.

La prova scritta consisterà nella somministrazione e risoluzione di un test di 60 quesiti a risposta multipla. I candidati ammessi in elenco dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell'orario indicati. Info al link.