Già oltre 7.500 domande per il concorso Rap, assalto a Caf e Centro impiego: "Verso il rinvio della scadenza"

A due settimane dall'apertura del bando, sono già 7.550 le domande inviate alla Rap per il concorso con il quale l'azienda partecipata che si occupa di raccolta rifiuti assumerà 306 operai a tempo indeterminato. Si viaggia dunque al ritmo di oltre 500 istanze al giorno inoltrate rispondendo all'avviso disponibile sul sito della società.

Concorso Rap, possibile proroga della scadenza

Un iter non semplice per tutti, come testimoniano anche i Caf, centri d'assistenza fiscale, presi d'assalto in questi giorni da chi non riesce a completare autonomamente la procedura telematica per candidarsi. Numerose sono anche le richieste al Centro per l'impiego per ottenere la Sap, scheda anagrafico professionale, necessaria per iscriversi al concorso. Ed è per questo che, secondo quanto fanno sapere dalla Rap, l'azienda "sta valutando di aderire alla richiesta, pervenuta dall'ufficio provinciale del lavoro, di posticipare la scadenza del bando (attualmente prevista per il 27 gennaio 2023, ndr) per consentire allo stesso di smaltire le centinaia e centinaia richieste di pratiche di potenziali candidati". Da Rap aggiungono che "la proroga potrebbe essere di circa un mese affinché sia data parità di partecipazione a tutti".

I requisiti previsti

Sono diversi i requisiti previsti per partecipare alla selezione alla quale si accede soltanto tramite Spid e con il versamento di un contributo di iscrizione di 15 euro. "Da quando è stato pubblicato l'avviso - spiega Giovanni Tarantino di Asud, associazione sindacale unione democratica, in via Leonardo da Vinci - il nostro Caf è pieno di gente che chiede di compilare la domanda per il concorso della Rap". E in molti casi gli sportelli dell'ufficio che si trova a ridosso del quartiere Passo di Rigano hanno anche dovuto attivare lo Spid dei richiedenti. "Non tutti ce l'hanno - prosegue Tarantino - e credo che sarebbe stato più opportuno dare la possibilità di partecipare anche attraverso la Cie, carta d'identità elettronica, dato che anche il governo nazionale di recente ha manifestato l'intenzione di abbandonare lo Spid proprio a favore della Cie".

Le procedure della selezione

L'apertura dello Spid, comunque, sembra non aver frenato l'arrivo di candidature alla Rap. E chi ha già mandato l'istanza ha preso un piccolo vantaggio sugli altri. Perché all'inizio della selezione per redigere la prima graduatoria di merito a parità di titoli, età (nati nello stesso giorno, mese e anno) e numero di figli a carico, sarà considerato l'ordine di invio delle domande. Un'eventualità probabilmente remota, ma non del tutto impossibile vista la mole di candidature sin qui registrata.

Dopo la prima graduatoria, ne sarà redatta una intermedia formata dai primi 3.000 concorrenti i quali parteciperanno a una prova scritta con 50 domande a risposta multipla al termine della quale sarà compilata la graduatoria definitiva di merito. Successivamente verranno nominati i vincitori del concorso.