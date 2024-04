Concorso Rap per 306 operatori ecologici: ecco 5 giornate di formazione per gli aspiranti lavoratori

Un percorso formativo per gli aspiranti operatori ecologici Rap che il 29 aprile affronteranno le prove scritte del concorso al Saracen di Isola delle Femmine. La Fp Cgil Palermo ha deciso di organizzare un corso gratuito, per offrire ai lavoratori, attraverso esperti del settore, alcuni strumenti per poter affrontare al meglio le prove. In totale, sui 18 mila partecipanti, sono stati 3.500 gli ammessi in graduatoria, che concorreranno per i 306 posti di operatore Rap.

Il percorso attivato dalla categoria della Funzione pubblica della Cgil prevede cinque giornate, dall’11 al 18 aprile, per un totale di 15 ore di lezione. La preparazione riguarda quattro delle cinque materie dei quiz proposti all’esame: nozioni base in materia di sicurezza sul lavoro, diritti e doveri dei lavoratori, nozioni base di igiene ambientale, gestione rifiuti e raccolta differenziata ed elementi del codice della strada. I docenti sono formatori qualificati ed esperti delle materie oggetto d’esame.

Il corso sarà in modalità mista, con un massimo di 80 partecipanti in presenza. Per iscriversi al percorso formativo è necessario compilare il modulo di pre-iscrizione online su questo link. A ogni partecipante sarà inviato il codice per le video conferenze e il calendario delle lezioni. Quelle in presenza si svolgeranno nella sede della Cgil Palermo, in via, Meli 5.

“L'idea è nata per le tante richieste ricevute dagli stessi partecipanti al concorso che abbiamo assistito come Fp Cgil, col supporto di Nidil, durante la compilazione delle domande e anche nella fase successiva - spiega il segretario Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso – Lo scopo è fornire un’assistenza a quanti vogliono intraprendere questa carriera lavorativa, che riguarda un servizio pubblico essenziale per la comunità e su cui si è creata tantissima attesa, con il coinvolgimento di quasi 20 mila persone, in gran parte giovani, ragazzi e ragazze nati nel 2000 e a metà anni Novanta. Soprattutto uomini ma anche tante donne. Questo programma rientra nella campagna formativa che la Fp Cgil nazionale sta svolgendo per la preparazione a tutti i concorsi pubblici, mettendo a disposizione le competenze e le conoscenze di esperti e docenti qualificati”.

La Fp Cgil ha atteso la pubblicazione della graduatoria per far partire il piano formativo. “Scorrendo la graduatoria – aggiunge Gattuso - i punteggi più alti sono di giovani che non hanno mai avuto contratti a tempo indeterminato, uno dei requisiti fondamentali per partecipare. L’identikit tipo che emerge dell'operatore Rap è quello di un giovane, nato dal ’93 in poi, diplomato e disoccupato. Il livello d’accesso era la licenza media; col diploma, e in base al voto, aumentava il punteggio. Essere nati dal ’93 in poi dava diritto a 30 punti mentre 10 punti sono andati a quelli nati prima dell’ ’87 e 20 punti ai nati tra l’ ‘87 e il ’92. I più adulti hanno potuto in parte compensare con i figli”.