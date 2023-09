Concorso per 46 autisti alla Rap, pubblicata la graduatoria finale: chi sono i vincitori

L'atteso verdetto è arrivato: la Rap ha pubblicato oggi sul proprio sito internet la graduatoria finale (CLICCA QUI PER CONSULTARLA) del concorso per 46 autisti. I vincitori, dopo l'esame della documentazione, in caso di esito positivo saranno chiamati per le visite mediche. In teoria, secondo quanto fatto sapere dalla società partecipata del Comune che si occupa di raccolta e gestione dei rifiuti, l'iter si concluderà entro il primo novembre con l'entrata in servizio dei nuovi autisti.

La graduatoria adesso rimarrà online per 15 giorni al fine di permettere agli esclusi di formulare eventuali osservazioni. La stessa graduatoria, come hanno precisato da Rap in passato, "sarà efficace per tre anni dalla pubblicazione e sarà importante perché in caso di operai che andranno in pensione e di nuove assunzioni si potrà procedere allo scorrimento della lista".

"I candidati inseriti nella graduatoria finale - si legge sul sito della Rap - dovranno far pervenire alla seguente mail info@rapspa.it, le osservazioni alla graduatoria, allegando un documento di riconoscimento e specificando dettagliatamente le motivazioni e/o le considerazioni anche giuridiche a sostegno di quanto osservato che dovranno essere vagliate dalla Commissione. E' necessario specificare nell'oggetto della mail: 'Osservazioni alla graduatoria di merito - selezione 46 autisti'. La presentazione di tali osservazioni dovrà avvenire entro e non oltre il 3 ottobre 2023, essendo il termine perentorio. Pertanto, qualsiasi osservazione dovesse essere presentata in data successiva si considererà come non presentata".

Il bando per il concorso riservato agli autisti si era chiuso il 29 settembre 2021 con 4.152 domande inviate all'azienda di piazzetta Cairoli. Dopo le varie cernite effettuate non solo da Rap, ma anche dalla ditta esterna che si è occupata di gestire la selezione, si è arrivati ai 206 candidati che, hanno svolto le prove orali, tra maggio e giugno, e la pratica. tra giugno e agosto, quest'ultima è consistita nella guida di un mezzo Rap.