Concorso scolastico “Raccogliamo Valore”: gli studenti dell'Abba Alighieri si aggiudicano il primo premio 

La prima D dell’Istituto comprensivo Abba Alighieri vince il primo premio del concorso scolastico “Raccogliamo Valore”, dedicato ai temi della raccolta differenziata, del riciclo e dell'economia circolare, con un particolare focus sui Raee. Il lavoro realizzato dagli studenti della scuola media è stato valutato da una giuria interna a Ecolamp e a EducazioneDigitale, e premiato per la completezza e la coerenza dei contenuti rispetto al tema proposto e alla qualità creativa dell’elaborato.

Arrivato alla sua terza edizione, il concorso a premi ha richiesto di realizzare un video che raccontasse, secondo la propria sensibilità e il proprio punto di vista, l’importanza della raccolta differenziata, in particolare dei Raee, e l’impatto positivo in termini di sostenibilità ambientale. Sono state 46 le scuole che si sono iscritte al concorso per un totale di 71 classi.