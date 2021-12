Cinisi, candidati denunciano anomalie: annullata la prova scritta del concorso comunale

Annullata e rinviata a data da destinarsi la prova scritta del concorso pubblico bandito dal Comune di Cinisi per selezionare un funzionario tecnico. Così ha deciso la Commissione giudicatrice, composta da tre soggetti esterni e dal segretario Pierina Vitale, accogliendo la richiesta avanzata da 21 candidati ammessi a sostenere l'esame che si è svolto lo scorso venerdì nella palestra accanto al campo sportivo comunale. In un documento da loro firmato gli aspiranti funzionari hanno segnalato ritardi nelle operazioni preliminari all'inizio della prova, l'allontamento di alcuni candidati dalla sede del concorso dopo l'estrazione della traccia e la presenza all'interno della palestra di un componente dell'amministrazione comunale.

"Benchè la commissione - si legge nel verbale redatto dalla stessa - ritiene di aver operato in assoluta trasparenza e correttezza durante tutte le fasi, poichè l'introduzione di un soggetto estraneo all'interno della sede concorsuale ha generato motivo di dubbi e incertezze nella regolarità delle procedure, pur nella consapevolezza che lo stesso soggetto è stato immediatamente allontanato e nessuna interferenza è stata registrata con le attività della commissione, la medesima all'unanimità decide di annullare la seduta e di rinviarla a data da destinarsi".

Per quanto riguarda i ritardi segnalati dai partecipanti alla prova la commissione chiarisce che sono stati determinati dall'obbligo di espletare tutte le operazioni preliminari alla prova in presenza dei candidati proprio per garantire la massima trasparenza. L'allontanamento di alcuni esaminandi invece si sarebbe verificata solo per esigenze fisiologiche e urgenti motivi personali quando la traccia estratta non era ancora stata nè somministrata nè letta ai candidati. "Risultava - spiega la commissione - ancora segreta e in alcun modo diffusa in quato in fase di fotocopiatura".

"La sede del concorso pubblico - commenta il sindaco Giangiacomo Palazzolo su Facebook - non è il bar nè la piazza del paese. La prova è stata sospesa anche per la presenza definita 'anomala' dai candidati impegnati nell'espletamento della prova di un consigliere comunale. Un danno economico e morale non solo per il Comune, ma anche per i partecipanti al concorso".